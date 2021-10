Seine-Maritime. Une boutique zéro déchet bientôt à Malaunay

Normand et âgé de 37 ans, Mickaël Leber se dit conscient de l'état de la planète. Fort de ce constat, il porte le projet d'une boutique zéro déchet à Malaunay : "L'investissement est assez conséquent et j'ai donc besoin de soutien par des dons. L'objectif est de faire un effet levier pour prouver aux établissements financiers que c'est un projet en corrélation avec l'attente des consommateurs."

Ouverture prochaine

Le projet est déjà bien avancé puisque le local est trouvé sur la route de Dieppe, à côté d'un ensemble qui comprendra aussi une boulangerie, une poissonnerie et un primeur. L'ouverture est prévue fin octobre puisque la fabrication des meubles et des bacs a pris un certain retard à cause du confinement.

Cette boutique a pour but de réduire les déchets avec la vente en vrac et le retour de la consigne en favorisant la réutilisation de l'emballage comme le précise Mickaël Leber : "Il faut acheter le contenu et non plus le contenant et fini le plastique ! Avec cette économie de l'emballage, certains produits seront vendus 10 à 30 % moins cher que dans le commerce traditionnel."

Les clients pourront trouver de tout dans les rayons avec des céréales, des pâtes, des boissons (jus de fruit, sirop, etc.), de l'huile, du vinaigre, des cosmétiques ou encore des produits ménagers qui sont "sain pour l'environnement et pour la santé". Par ailleurs, le projet s'étoffe déjà avec la mise à l'étude d'un drive avec retrait en magasin et livraison.

Pratique. Pour faire un don et aider le projet : https://www.leetchi.com/c/chez-nous-ca-vrac