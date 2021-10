Rouen. Villadéale ouvre une nouvelle agence

Partie de Bretagne, cette société est présente à Rouen depuis 2017. Son responsable Sébastien Liger précise : "On a dix modèles de maisons vendues sur plan, on accompagne nos clients sur le foncier et sur le financement. Pour nous, un projet de maison repose sur trois leviers essentiels : le terrain, le modèle de maison et le financement du projet. C'est pourquoi nous étudions le projet dans son ensemble, avant de proposer la meilleure solution." Villadéale a aussi mis en place les "maisons-vérités", pour visiter une maison réellement habitée.