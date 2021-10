Seine-Maritime. De la cave au grenier s'installe à Rouen

C'est au 49 rue aux Ours à Rouen que cette nouvelle boutique a ouvert début mai. Le visiteur y trouve deux ensembles : des vins fins et des liqueurs mais aussi des voitures miniatures de collection. Laurent Dupont, à la tête de la boutique définit ainsi son nouvel espace : "Pour ce qui est du grenier, ce sont des voitures miniatures à toutes les échelles pour tous les collectionneurs. Pour la cave, ce sont des vins de Bordeaux de petits propriétaires, à des prix corrects et à boire maintenant." Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.