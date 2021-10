Seine-Maritime. Les conducteurs se bousculent pour passer le contrôle technique

"On ne sait vraiment plus où donner de la tête." Le message est pratiquement le même dans tous les centres de l'agglomération de Rouen, alors que la filière du contrôle technique automobile essaye de gérer tant bien que mal le déconfinement. Et pour cause : les conducteurs dont la vignette a expiré pendant l'épidémie s'ajoutent à la clientèle habituelle, avec la pression d'effectuer ce contrôle 104 jours au plus tard après la date d'expiration.

Une cadence plus importante

"Par rapport au volume habituel, on passe cinq à six voitures de plus par jour, illustre Marie-Laure Boucher, patronne du centre Dekra d'Elbeuf. Ça retombe sur les équipes, avec une cadence de travail plus importante, on resserre les rendez-vous, on rogne sur les temps de pause." Malgré ces efforts, les délais s'allongent. "Si vous appelez aujourd'hui, on est sur un contrôle début juillet alors qu'en temps normal on propose dans les trois ou quatre jours", assure-t-on chez un concurrent. Une situation qui rappelle l'été 2018, quand les clients se pressaient juste avant un durcissement des contrôles.