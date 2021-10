Cherbourg-en-Cotentin. Pas de nouveau cas de Covid-19 sur le site de Naval Group

Chez Naval Group à Cherbourg-en-Cotentin, 21 personnes ont été en contact avec au moins un des deux salariés testés positifs au Covid-19 et font l'objet d'une surveillance particulière. Parmi elles, six ont été placées en quatorzaine car elles ont été en contact dit rapproché avec l'un des deux salariés. Elles seront testées plus tard, mais iront quoi qu'il arrive au bout de la quatorzaine. Les quinze autres, elles, ont pu être contaminées, mais le risque est moins grand car les contacts ont été moins rapprochés. Pour celles-là, des tests ont été réalisés pendant le week-end du 6 juin : douze de ces tests se sont avérés négatifs ; les résultats sont attendus pour les trois derniers tests. Pour ne prendre aucun risque, la direction a invité les salariés à rester chez eux.