Montivilliers. Le Conseil municipal vote une baisse des indemnités des élus

Après son installation et l'élection du maire et des adjoints le mardi 26 mai, le nouveau Conseil municipal de Montivilliers s'est réuni pour la première fois à la salle Michel-Vallery, le lundi 8 juin.

Élections de représentants

À l'ordre du jour, la désignation des représentants du Conseil municipal dans divers organismes locaux comme la commission d'appels d'offres, les représentants au sein des conseils d'école, aux conseils administration du centre social l'AMISC (Association montivillonne d'initiatives sociales et culturelles), du comité de jumelage Les amis du Jumelage Montivilliers-Nordhorn et de l'association Montivilliers-Nasseré.

"Il était important de ne pas tarder, qu'il s'agisse de la commande publique, du travail partenarial avec la communauté éducative, comme dans les domaines des solidarités. Nous voyons qu'il s'agit de points cruciaux dans le contexte actuel du déconfinement progressif", souligne le maire Jérôme Dubost.

Indemnités des élus en baisse

Ce Conseil municipal a également été l'occasion de revoir à la baisse les indemnités d'élus. Depuis fin 2016, l'indemnité du maire est fixée automatiquement par la loi, sauf si celui-ci demande au Conseil municipal de lui allouer une indemnité inférieure. C'est ce qu'a demandé Jérôme Dubost. Le Conseil municipal s'est prononcé en faveur d'une diminution de 5 %.

"Il s'agissait d'un engagement pris pendant la campagne municipale, avant la crise sanitaire. Il ne faut pas oublier que des élus, pour l'exercice de leur mandat, réduisent parfois leur temps de travail professionnel et donc leur salaire. Maire à 100 %, j'ai mis ma carrière professionnelle entre parenthèses et ne percevrai plus de salaire. Pour le budget de la Ville, cette réduction représente une économie annuelle de l'ordre de 10 000 euros par an, soit 60 000 euros sur la durée de la mandature. Ils seront utiles à d'autres projets municipaux."

Deux nouveaux conseillers municipaux

Deux nouveaux conseillers municipaux ont également été élus, à la suite des démissions de Daniel Fidelin et de Gilbert Fournier, élus en mars et démissionnaires à l'issue du premier Conseil municipal, et de Dominique Thinnes, suivant de liste également démissionnaire.

Les suivants de listes ont donc été accueillis au sein du Conseil municipal et du groupe de l'opposition. Il s'agit de deux anciens adjoints du précédent maire : Nicole Langlois et Laurent Gille. Ce dernier remplacera Daniel Fidelin à la Communauté urbaine du Havre.