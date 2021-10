Saint-Lô. Racisme : la France "n'a rien à voir avec les États-Unis”

Élu socialiste en Avignon, fils d'ouvrier marocain, animateur du groupe nommé ‘Printemps républicain', Amine Et Khatmi regrette que les manifestations françaises pour George Floyd confondent l'Amérique et la France : “La situation en France n'a rien à voir avec celle des États-Unis, où les interventions policières font 13 fois plus de morts. Sur les cinq dernières années, plus de 2 000 policiers américains ont été impliqués dans des homicides… Nous sommes fort heureusement très éloignés de ces chiffres.” À propos des obstacles sociaux réellement rencontrés en France par des immigrés maghrébins et africains, il “refuse de croire que cela serait le produit d'une politique de l'État qui consisterait à écarter les Noirs et les Arabes des emplois ou des logements”.