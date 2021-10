[Vidéo] Rouen. Sous le pont Boieldieu, des pigeons meurent piégés par un filet

Le groupe rouennais du Parti animaliste ne pouvait pas laisser passer cela. Leur pétition, en ligne depuis le vendredi 5 juin, avait déjà recueilli plus de 33 300 signatures dans l'après-midi du lundi 8 juin.

SOUS LE PONT BOIELDIEU À ROUEN... " Plusieurs oiseaux se sont retrouvés enfermés vivants, condamnés à mourrir de faim... Posted by Parti animaliste Rouen 2020 on Friday, June 5, 2020

Souffrance animale et danger sanitaire

Au cœur de leur colère, un filet anti-pigeons installé sous le pont Boieldieu à Rouen, rive gauche. Les oiseaux parviennent à passer derrière le filet par certains trous. Ils se retrouvent enfermés vivants, condamnés à mourir de faim ou de soif. Certains se prennent même dans les mailles du filet et s'y retrouvent coincés jusqu'à mourir d'épuisement ou de strangulation. "Cette structure inflige une mort violente aux animaux et leurs cadavres se décomposent au-dessus des promeneurs. Certains tombent même, morceau par morceau, sur les tables de ping-pong et le parc vélo", est-il écrit dans le texte de la pétition. De quoi alerter, au-delà de la question relative à la souffrance des animaux, sur la question sanitaire. "Ça fait un an que tous les services se renvoient la balle sur le sujet, détaille Pierre-Alexandre Guesdon, responsable du Parti animaliste à Rouen.

Maintenant que l'on sait que c'est la Métropole, on demande le retrait immédiat de cette structure."

À notre passage, le lundi 8 juin dans la matinée, on pouvait compter une dizaine de cadavres de pigeons en décomposition. D'autres étaient derrière le filet, qui compte plusieurs trous. L'un des oiseaux était encore vivant, pris au piège dans les mailles, en train de se débattre. Contactée, la Ligue de protection des oiseaux de Normandie découvrait la situation. "S'il y a des oiseaux vivants pris au piège, ce n'est pas acceptable, nous allons interpeller la mairie", expliquait Richard Grège, de l'association.

Le filet est placé sous le pont Boieldieu, au-dessus de la promenade, rive gauche.

Contactés sur la question, les services de la Métropole Rouen Normandie, responsable de l'ouvrage, ont formulé une réponse par écrit. "La Métropole Rouen Normandie va intervenir d'ici quelques semaines pour nettoyer et réparer les filets. À moyen terme, ces filets seront remplacés par des pics. L'opération justifie une consultation. L'objectif de la Métropole Rouen Normandie est double : éviter que les fientes de pigeon détériorent la structure de l'ouvrage, mais également éviter à l'avenir tout dommage causé aux oiseaux."