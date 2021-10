Alençon. C'est nouveau : procurez-vous un panier-culture

Vous connaissez déjà les paniers de légumes vendus par des producteurs locaux, réunis sous forme d'Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) ? C'est nouveau à Alençon : selon le même principe, un panier-culture mensuel, à réserver dès maintenant, va être disponible à partir du 3 juillet.

Les artistes locaux privilégiés

Ces paniers culture existent déjà à Nantes, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon. Alors que depuis le confinement par exemple, les plasticiens n'ont plus aucun revenu et qu'ils n'entrent dans aucune case des différents dispositifs d'indemnisation Covid-19, "l'ambition est de soutenir la création artistique locale et de démocratiser l'accès à la culture pour tous", explique Marie-Amélie Estenne, chargée de production de l'association Transtopie, qui développe ces paniers-culture, qui seront disponibles selon un rythme mensuel, au prix de 15 euros. À l'intérieur, vous trouverez un ticket pour un concert ou spectacle ou projection, mais aussi un atelier de pratique artistique ou une invitation à un vernissage et une œuvre (livre ou production artistique, comme une lithographie), le tout privilégiant les artistes locaux. Ces paniers seront à retirer sur le site des Petits Châtelets (41 rue des Châtelets à Alençon). Pour davantage de détails et réserver votre panier culture : transtopies@gmail.com