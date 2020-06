Caen. Aéroport de Carpiquet : le retour des liaisons avec la Corse

A l'aéroport de Caen, les vols sont suspendus depuis la mi-mars. Après Air France, c'est au tour de la compagnie Volotea d'annoncer la reprise des liaisons, à commencer par celles vers Ajaccio, en Corse, dès le jeudi 18 Juin. Suivront ensuite les vols vers Figari le samedi 20 juin et Bastia le dimanche 21 juin. Les voyageurs vers Marseille devront patienter jusqu'au vendredi 26 juin, et ceux à destination de Lyon, Nice et Toulouse pourront embarquer à partir du vendredi 3 juillet.