Fleury-sur-Orne. 70 salariés d'ici trois ans au sein de la nouvelle unité du Crédit Agricole

Avec un millier de salariés à Caen et ses alentours, le Crédit Agricole de Normandie est l'un des principaux employeurs privés de l'agglomération. Il a inauguré le mercredi 3 juin à Fleury-sur-Orne une unité de gestion des sinistres, avec 27 embauches à la clé. "Nous allons croître à raison de vingt collaborateurs par an, pour arriver à 70 personnes au total", indique Thierry Langreney, directeur général de Pacifica, la compagnie d'assurances dommages du groupe. "On constate depuis quatre ans un énorme dynamisme de l'activité. Nous sommes de plus en plus imbriqués dans un environnement à résonance juridique : relations entre propriétaires/locataires, voisins, employeurs…"

Sitôt embauchés, ces salariés ont dû être confinés. Il a fallu établir des contacts téléphoniques ou numériques avec les clients. Pour Pascal Delheure, directeur du Crédit Agricole de Normandie, "ce Covid a créé une forme de distanciation, mais a aussi renforcé le lien humain. Le monde de demain devra forcément être digital, mais en positionnant l'humain en complément."