Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Bolsonaro menace de quitter l'OMS

Le président brésilien Jair Bolsonaro a menacé de retirer son pays de l'Organisation mondiale de la santé, à l'instar de son homologue américain Donald Trump, pour protester contre le "parti pris idéologique" de l'organisation onusienne.

Près de 396.000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait 395.977 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas (109.143 décès pour 1.897.838 cas officiels). Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 40.261 morts, le Brésil avec 35.026 morts, l'Italie avec 33.774 morts et la France avec 29.111 morts.

La propagation du virus s'est accélérée en Amérique latine où le Brésil est devenu le troisième pays le plus endeuillé au monde.

Iran: vivre longtemps avec le virus

Le président iranien Hassan Rohani a averti samedi que la lutte contre la maladie Covid-19 était encore loin d'être gagnée et appelé ses compatriotes à se préparer à vivre "longtemps" avec le virus.

Europe: la Belgique déplore une "concurrence touristique"

L'Union européenne est incapable de se coordonner pour la réouverture de ses frontières, car les pays sont entrés dans une forme de concurrence touristique, a déploré samedi le chef de la diplomatie belge Philippe Goffin.

Le château de Versailles rouvre

Le château de Versailles, l'un des lieux touristiques les plus visités au monde, rouvre samedi après plus de 82 jours de confinement, sans les Américains et les Asiatiques qui constituaient 30% de ses visiteurs.

La Polynésie française rouvrira ses frontières le 3 juillet et allégera la quarantaine imposée aux nouveaux arrivants, avant de la supprimer le 15 juillet pour permettre la reprise du tourisme international.

JO de Tokyo, en 2021 ou pas du tout

"Les Jeux (de Tokyo) auront lieu en 2021 ou n'auront pas lieu", a déclaré le Belge Pierre-Olivier Beckers, haut responsable du CIO, qui préside notamment la Commission de coordination des JO-2024, dans un entretien au journal belge L'Avenir.

Manifestations

Au Kazakhstan, plus d'une centaine de militants de l'opposition ont été arrêtés samedi lors de la première manifestation de protestation depuis l'assouplissement du confinement. Ils exigeaient notamment des allégements de dettes pour la population frappée de plein fouet par la crise.

En France, les autorités ont interdit des manifestations organisées samedi à Paris pour dénoncer le racisme et les violences policières, rappelant l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes en raison de la pandémie.

Des dizaines de milliers d'Australiens ont manifesté de leur côté samedi pour dénoncer les inégalités raciales, bravant les consignes du gouvernement et la pandémie.

Tournages autorisés en Californie

Les tournages de cinéma et de télévision pourront reprendre à compter du 12 juin en Californie, ont annoncé les services du gouverneur, soulignant qu'ils resteraient soumis à des mesures sanitaires strictes.