Lillebonne. Nouvelle distribution de masques de protection contre le Covid-19

La ville de Lillebonne va effectuer une nouvelle distribution de masques de protection à ses habitants dès le lundi 8 juin. Des masques offerts par Caux Seine Agglo. Le lieu de distribution se fait selon son bureau de vote, de 8 h à 20 h, aux jours indiqués ci-dessous. Les Lillebonnais doivent se munir de leur livret de famille et d'un justificatif de domicile. Les lundis 8 et 15 juin dans la rue couverte de l'hôtel de ville pour les bureaux 1 (hôtel de ville) et 7 (Les Aulnes). Les mardis 9 et 16 juin à la MJC pour le bureau 3 (Le Clairval). Les mercredis 10 et 17 juin salle Lagrange pour les bureaux 6 (Léo Lagrange) et 2 (école Glatigny). Les jeudis 11 et 18 juin au stade Leclerc pour les bureaux 4 (école Carnot) et 5 (école Prévert).