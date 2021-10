Duclair/Le Trait. Un pan d'Histoire à découvrir au château du Taillis

Classé monument historique, le château du Taillis, à Duclair, témoigne par son allure des nombreuses campagnes de construction qui se sont succédé depuis le 16e siècle. C'est un site privé mais, dès son acquisition par la famille Navarro en 1993, le domaine fut ouvert au public. Nicolas Navarro, le jeune et actuel propriétaire, est fier de partager avec les visiteurs l'histoire de ce site. Le vaste parc du château est entièrement accessible aux curieux qui peuvent aussi choisir d'enrichir leurs connaissances avec la visite du musée Août 44 dans lequel Nicolas a rassemblé de nombreux artefacts en lien avec la Bataille de Normandie et la retraite allemande : "Le château fut utilisé comme hôpital de campagne par les Allemands au moment de la débâcle, précise-t-il. Ce musée retrace le fil des événements de la déclaration de guerre à la capitulation du Japon, mais surtout met en scène les objets civils et militaires que j'ai collectés afin de donner une dimension humaine au conflit."

Libre participation pour la visite du parc, 3 à 5 € pour le musée. Tel. 02 35 37 95 46