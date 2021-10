Calvados. Assassinat, inceste, recel de cadavre : nouvelle session à la cour d'Assises

Jeudi 4 juin, une nouvelle session aux Assises du Calvados commence à Caen. Trois dossiers seront examinés, dont deux qui devaient être jugés en février et avaient été renvoyés lors de la grève des avocats.

Un homme de 22 ans aurait violé ou agressé sexuellement ses deux sœurs, son frère ainsi qu'une ancienne petite amie entre 2014 et 2015. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Il comparaîtra les jeudi 4 et vendredi 5 juin.

Ensuite, un homme de 63 ans répondra d'assassinat, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les faits remontent au 23 juin 2017 à Pont-L'Évêque. L'homme aurait tué sa compagne après avoir vu cette dernière recevoir un message de son amant. L'homme comparaîtra les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juin.

Enfin, une femme d'une soixantaine d'années sera jugée pour "recel du cadavre d'une personne victime d'homicide ou de violences entraînant la mort sans intention de la donner". Elle comparaîtra les jeudi 11 et vendredi 12 juin.