Recette. Araignées de mer aux pommes

Pour 4 personnes

Préparation : 50 minutes

Ingrédients

4 araignées de mer

300 grammes de crevettes

150 grammes de mayonnaise

Trois pommes Granny-Smith

Un poireau

Une côte de céleri

Une carotte

Un citron

Tabasco

Laurier

Lavez les araignées de mer et mettez-les dans un faitout avec une carotte pelée, le céleri et le poireau lavés et une feuille de laurier.

Couvrez d'eau froide et portez à ébullition.

Laissez cuire 20 minutes.

Égouttez les crustacés et laissez-les refroidir.

Pendant ce temps, faites cuire les crevettes à l'eau bouillante, égouttez-les et pelez-les.

Incisez circulairement le dessous des araignées pour les ouvrir. Extrayez toute la chair en jetant les parties cartilagineuses et hachez-la grossièrement.

Gardez les carapaces.

Dans une terrine, mélangez la chair d'araignée et les crevettes, ajoutez la carotte bouillie coupée en dés et amalgamez le tout avec la mayonnaise additionnée de quelques gouttes de Tabasco.

Ajoutez les pommes pelées coupées en dés et arrosez de jus de citron.

Répartissez le mélange dans les carapaces vides et servez.

Le saviez-vous ?

Pour la cuisson de crevettes. Faites bouillir une grande casserole d'eau. Plongez-y les crevettes. Il faut qu'elles soient recouvertes par l'eau. Laissez dans l'eau bouillante pendant 2 minutes.

Quand les crevettes ont la forme d'un "C" et deviennent rose opaque, elles sont cuites. Si elles se recourbent pour former un "O" bien serré, alors elles sont trop cuites.

Le "fil noir de la crevette" représente le tube digestif, l'intestin, du crustacé. Il donnerait un goût amer et sa présence n'est pas très esthétique. Il est recommandé, après avoir décortiqué les crevettes crues, de le retirer à la pointe du couteau en incisant la partie supérieure du dos.