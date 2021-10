Rouen. Avec le sourire, clients et serveurs retrouvent les terrasses du centre-ville

Les sourires étaient bien visibles, même derrière les masques. Le mardi 2 juin, clients et serveurs se sont enfin retrouvés sur les terrasses du centre de Rouen. Après deux mois, ce sont surtout les habitués qui ont répondu présents, comme Thibault, qui était heureux de sortir au JM's café. "Ici, c'est notre cantine, donc ça fait vraiment plaisir de revenir", témoigne le jeune homme qui profitait également d'un bon bain de soleil.

Un plaisir et quelques contraintes pour les serveurs

Ce soleil, justement, a joué des tours à quelques serveurs. "Prends le temps, enlève le masque un peu et souffle", glissait Pauline Soetaert à l'une de ses serveuses gênée par la forte chaleur. Elle aussi, au front sur la terrasse de L'Oritano, la cogérante du restaurant était "heureuse de retrouver les clients, même si on doit s'organiser et mémoriser les nouveaux numéros des tables".

Aux Maraîchers, le son de cloche était sensiblement le même pour Prudence Cauvin et ses équipes : "Cela fait vraiment plaisir, on revoit les habitués. Mais le masque avec cette chaleur, c'est l'élément le plus pénible de notre travail."