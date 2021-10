Deauville. Les poules d'essai auront lieu à Deauville

Les "Poules d'essai" auront lieu lundi 1er juin sur l'hippodrome de Deauville-La Touques (Calvados) à huis clos, sans public, en raison du contexte sanitaire, et en remplacement de l'hippodrome de ParisLongchamp, classé en zone "orange" par rapport à l'épidémie de Covid-19, et qui accueille habituellement la course. Les Poules d'essai sont réservées aux poulains et aux pouliches âgées de 3 ans. Objectif ? Sélectionner les meilleurs reproducteurs de la race du pur-sang. Disputées en ligne droite sur une distance de 1.600 mètres (un mile anglais), ces courses testent chez les bébés pur-sang leur rapidité et leur capacité à résister à la distance. L'hippodrome du Calvados s'est préparé à l'événement :

Dimanche 31 mai et Lundi 1er juin nous accueillons les Emirates poules d'essai à huis clos. Voici un descriptif détaillé de l'état de la piste prévu pour ces journées qui s'annoncent riche en émotions et ensoleillée ☀️🐎#emirates #PoulesdEssai #PoulesdEssaiAtHome pic.twitter.com/2m1groWion — FGdeauville (@fgdeauville) May 28, 2020

Avec AFP.