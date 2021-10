Carentan-les-Marais. Trafic de stupéfiants : 111 g cannabis et 183 g d'héroïne saisis, sept individus interpellés

Depuis le mois d'octobre, des investigations avaient lieu pour identifier les suspects au cœur d'un trafic de drogues sur le secteur de Carentan-les-Marais (Manche) et le Nord du Cotentin. "Dans le cadre d'une enquête suivie par le parquet du tribunal judiciaire de Coutances, la brigade de recherches de Saint-Lô diligentait une enquête pour trafic de stupéfiants, principalement de l'héroïne" d'après une annonce faite vendredi 29 mai dans la soirée par le Parquet de Coutances. "Les investigations permettaient d'identifier un individu à la tête du réseau local lequel était en lien avec des revendeurs domiciliés dans la périphérie de Rouen".

Trois personnes ont été interpellées "lors d'un échange sur Isigny-sur-Mer", dans le Calvados, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, dont le principal suspect ainsi que deux hommes qui s'étaient déplacés depuis la Seine-Maritime. Une opération menée avec l'antenne GIGN de Tours et le Groupe d'observation et de surveillance de Rouen. Deux autres interpellations ont suivies dans la Manche dès 6h le lundi 25 mai, et des perquisitions ont été conduites.

Au total, plus de 12 500 € en espèce ont été saisis ainsi que 111 grammes de résine de cannabis et 183 grammes d'héroïne. Une vingtaine de consommateurs d'habitudes ont été entendus.

"Déferrés au parquet à l'issue de leurs gardes à vue le vendredi 29 mai pour trafic de stupéfiants, l'affaire a été renvoyée sur le fond au 11 septembre prochain. Dans cette attente les prévenus ont été placés en détention provisoire" a conclu le Parquet de Coutances.