Caen. Libéré, délivré

"La liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception." C'est en ces termes qu'Edouard Philippe a présenté la phase 2 du déconfinement et, en effet, outre les bars et restaurants, de nombreux autres lieux ont rouvert le mardi 2 juin à Caen, qui se situe en zone verte. C'est le cas des musées, des piscines, salles de sport, salles de spectacles et théâtres, plages, campings, jardins publics, etc. Les lycées vont également rouvrir progressivement à partir de cette date, ainsi que les classes de quatrième et troisième au collège.

Encore un peu de patience

Parmi ceux qui, à l'inverse, devront attendre encore un peu, on retrouve les cinémas, pour une ouverture à partir du 22 juin. Les boîtes de nuit elles aussi resteront fermées jusqu'au 21 juin a minima. "Si tout se passe bien pour les cafés et restos, il n'y a pas de raison qu'on ne rouvre pas le 22 juin. Comme pour les casinos et salles de jeux, on attend un fonds de solidarité pour sauver notre activité", indique Jean-Christophe Buon, gérant de la discothèque Le Point Bar à Deauville.