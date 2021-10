Champrepus. Naissance de trois Makis vari roux au parc zoologique !

Trois nouvelles naissances au parc animalier de Champrépus ! Trois Makis vari roux sont nés le samedi 9 mai. Ce primate, endémique de l'île de Madagascar, est le seul lémurien à ne pas porter ses petits accrochés à son ventre ou sur son dos. Dans son milieu naturel, la femelle est donc obligée de les déposer dans un "nid". Les bébés Makis vari roux ont encore besoin d'un environnement chauffé. Très dépendants aussi de leur mère qui les protège de tout éventuel dérangement, ils sont actuellement visibles, à travers une baie vitrée, sauf au moment de la sieste ou après la tétée où ils peuvent se cacher !

Espèce en voie d'extinction

Le Maki vari roux est classé en "danger critique d'extinction" sur la liste rouge de l'UICN (Union Internationale de la Conservation de la Nature) car son aire de répartition est très limitée. Cette espèce est menacée, d'une part par la chasse et surtout par la déforestation illégale. D'autre part, elle est victime de fréquents et réguliers cyclones frappant la côte Est de Madagascar et notamment la Baie d'Antongil, précise le parc animalier de Champrépus.