Écalles-Alix. Une nouvelle fois ivre au volant, il blesse un autre conducteur

À Écalles-Alix, le 8 novembre 2019, le prévenu à la barre du tribunal de Rouen le jeudi 28 mai perd le contrôle de son véhicule et vient s'encastrer dans une voiture venant en sens inverse. Son conducteur est fortement blessé aux jambes et une incapacité temporaire de travail de quatre mois lui sera octroyée. Arrivés sur place, les gendarmes constatent les faits, sans autre investigation sur le passif du mis en cause.

Condamné sept fois pour des faits identiques

Lorsque deux mois plus tard, le prévenu est convoqué pour préciser les faits, il se présente ivre devant les gendarmes, qui s'aperçoivent que son casier judiciaire affiche déjà sept condamnations pour alcoolémie au volant et usage de stupéfiants, faits pour lesquels il a déjà été incarcéré. Il s'agit là d'un cas de récidive légale. L'homme sera déféré au parquet et jugé pour ces faits. À la barre, il reconnaît ses addictions. Pour le procureur de la République, le préjudice créé "est lourd de conséquences". La défense du prévenu assure qu'il "saura s'amender à l'avenir". Reconnu coupable, il est condamné à une peine de douze mois de prison, dont six fermes.