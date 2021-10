Le DJ canadien The Weeknd cartonne actuellement avec son album After Hours. Les hits Bliding lights et In your eyes tournent en boucle sur les radios. Côté scène, les nouvelles dates de l'After Hours Tour à l'Accor Arena (nouveau nom de l'Accor Hotel Arena de Bercy) sont connues : ce sera les 15, 16 et 17 octobre 2021.

Pour patienter, The Weeknd a proposé à l'Américaine Doja Cat de revisiter le hit In your eyes.