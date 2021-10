Argentan. Déconfinement, phase 2 : la réaction d'Arnaud Viel, chef ornais étoilé

"La liberté redevient la règle", a dit Édouard Philippe. Certes le mardi 2 juin, les bars et restaurants vont rouvrir, mais avec un mètre entre les tables, donc moins de clients, ce qui ne va pas aider à compenser les pertes accumulées depuis deux mois et demi. Les serveurs devront porter un masque, une mesure nécessaire sanitairement. Rencontre avec Arnaud Viel, qui compte 26 salariés dans ses trois établissements d'Argentan. Après 500 000 euros de pertes depuis le début de l'épisode de Covid-19, d'où un prêt BPI à la banque, et "on repart à zéro, il va falloir se réinventer", explique le chef étoilé du restaurant La Renaissance, qui craint que les mesures barrière ne brisent l'aspect exceptionnel d'un repas gastronomique dans un établissement comme le sien. Il venait d'investir dans un hôtel 2 étoiles de 41 chambres Les Voyageurs-Best Western, que son fils Jules avait ouvert après huit mois de travaux, deux semaines seulement avant le confinement. L'hôtel est désormais rouvert et, derrière ses fourneaux, Arnaud Viel explique : "J'ai très envie de recuisiner."

