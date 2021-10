Alençon. La Coopé : un camion-boucherie pour attendre la réouverture en septembre

C'est une véritable institution d'Alençon qui commence à revivre. La boucherie La Coopération, fondée en 1927, avait fermé en décembre 2019, victime d'une liquidation judiciaire. Elle devait rouvrir à l'été, sous l'égide d'un groupement de producteurs bio. Mais le temps passait et la boutique restait fermée… La faute au Covid-19, qui a retardé le début des travaux. Mais désormais, chaque matin, du mardi au samedi, un camion comme ceux que l'on trouve sur les marchés est stationné devant la boucherie. On y trouve viande et charcuterie, issues d'élevages de la région. C'est l'un des anciens bouchers de La Coopération qui sert les clients, qui se disent "ravis de ce début de réouverture".

"La boucherie rénovée La Coopé (son nouveau nom) ouvrira en septembre prochain. Déjà, on utilise les frigos et l'atelier du magasin", explique Erika Moussel, coordinatrice chez Unébio. Et c'est promis, "des producteurs de la région viendront régulièrement rencontrer les clients du camion-boucherie, pour leur parler de leurs modes de production".