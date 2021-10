Essay. Le championnat de rallycross les 10 et 11 octobre ?

Le rallycross est, comme tous les autres sports, largement impacté par l'épidémie de Covid-19 et le confinement qui l'a accompagnée. Le président de l'AFOR (Association française des organisateurs de rallycross) propose un championnat de France 2020 (et coupe) avec seulement quatre dates, dont une en Normandie : Essay au circuit des Ducs, près d'Alençon, les 10 et 11 octobre. Ce calendrier pourra encore être modifié en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et il doit être validé par les instances de la Fédération française de sport automobile (FFSA).

Le championnat retransmis sur l'Equipe

Les autres dates sont les 12 et 13 septembre à Mayenne, les 26 et 27 septembre à Kerlabo et les 24 et 25 octobre à Dreux. Ce championnat de France inclura les coupes de France Juniors et Féminines et sera retransmis, comme initialement prévu, sur la chaîne de télévision l'Équipe.

Les pilotes pourront se procurer les documents nécessaires à la compétition sur le site internet rallycrossfrance.com à partir du lundi 15 juin. "Un championnat de quatre épreuves ne se gérera pas de la même manière qu'un championnat de huit courses. À chacun de s'adapter et faire en sorte que la fête soit belle", explique Jean-Jacques Bénézet, le président de l'AFOR.