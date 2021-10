Vent : fin des restrictions de circulation sur le pont de Normandie

La circulation des piétons, des deux-roues, des camping-cars, des caravanes et des poids-lourds vides qui a été interdite lundi midi, est à nouveau autorisée. Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 km/h ont été mesurées dans cette région dans la matinée.



Ce vent fort a été accompagné de précipitations abondantes depuis dimanche soir dans la partie ouest du département de la Seine-Maritime. Le phénomène a été particulièrement sensible dans la région du Havre, les campagnes du Pays de Caux et la région de Dieppe.



Dans cette localité, un torrent s'est formé et a dévalé la rue principale, emportant les poubelles et du mobilier urbain. Les pompiers et les agents municipaux ont travaillé une partie de la nuit pour pomper l'eau et aider les habitants et les commerçants.



Au total les pompiers sont intervenus à une cinquantaine de reprises en Seine-Maritime dans la nuit de dimanche à lundi.