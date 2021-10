CHU de Rouen. "Nous avons eu une vague, mais évité le tsunami de cas de Covid-19"

François Caron est le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rouen.

Quel est le premier bilan de la gestion du Covid-19 au CHU ?

"Nous avons affronté une forte vague, mais qui ne nous a pas dépassés. Nous avons évité le tsunami et nous avons pu, à tout instant, anticiper la suite et armer successivement différentes unités, huit au total en médecine, dédiées exclusivement à ce risque, six en réanimation et des blocs opératoires transformés. L'impact a été très important pour l'établissement, avec des déprogrammations car il n'était plus raisonnable pour les patients fragiles de venir. Nous n'avons pas eu de situation de débordement comme dans le Grand Est."

"Nos réanimations rouennaises ont beaucoup aidé en extra-régionale. La moitié des patients pris en charge venait de notre bassin habituel, un quart pour l'Eure et un quart pour l'Ile-de-France."

Comment avez-vous vécu

professionnellement cette situation ?

"C'est, à ce stade, la pandémie du siècle et la première pandémie liée à un coronavirus. Habituellement, c'est plutôt lié à la grippe, comme en 2009 avec la grippe H1N1. Ici, il y a eu des infections extrêmement sévères, avec une mortalité lourde de 15 à 20 %. Je n'ai jamais vécu ça au sein du CHU, même pendant les années noires du VIH. Au plus fort de la pandémie, nous n'avons, à un moment, pris en charge que des malades du Covid-19 au sein du service, ce qui ne nous était jamais arrivé."

"430 patients ont été hospitalisés pour des symptômes du Covid-19 et 55 décès ont été enregistrés selon les derniers chiffres. Au total, près de 4 000 consultations ont eu lieu au CHU pour des personnes présentant des symptômes."

Quelles sont vos craintes pour

les prochaines semaines ?

"Ce qui nous sauvera, c'est le vaccin, mais il faudra attendre sans doute 2021. Le virus va donc continuer à circuler dans l'espace public et nous restons un peu inquiets car il reste un fond de cas, avec toujours de nouvelles prises en charge de patients au CHU. Les gens doivent rester très attentifs pour éviter toute contamination."