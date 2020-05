Alençon. Plan de rebond : les réactions fusent au Conseil municipal

À un mois du second tour des élections municipales, les quatre heures de Conseil municipal dématérialisé, durant lesquelles le maire LREM d'Alençon Emmanuel Darcissac a présenté, lundi 25 mai au soir, le "plan de rebond économique d'après-Covid-19", ont suscité beaucoup de réactions.

Un plan qui ne fait pas l'unanimité

Ainsi à gauche, Joaquim Pueyo n'a pas approuvé le volet relatif aux investissements car, explique-t-il : "ils ne s'inscrivent pas dans une urgence immédiate. Il revient à celles et ceux qui auront la confiance de nos concitoyens lors du prochain suffrage de faire des choix d'investissement en fonction de leurs programmes et de leur démarche." Au sujet du compte administratif, Thierry Mathieu a déploré "des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté récemment de 4 millions d'euros", alors que pour Ludovic Assier, de la majorité municipale, "nous sommes capables d'assumer le plan de rebond qui nous est présenté et, plus encore pour l'avenir, la Ville d'Alençon aura les moyens d'assumer une politique d'accompagnement de nos concitoyens qui sont en souffrance, ou vont l'être".

À droite, Sophie Douvry déplore, qu'alors que "l'ensemble du Conseil municipal souhaitait participer activement à la sortie de crise, uni dans l'intérêt général, le maire nous a tous écartés. Quelle déception", conclut-elle.