Hockey-sur-glace. Dans l'incertitude, les Dragons de Rouen jouent la prudence

Avec huit départs et une seule arrivée, celle du gardien remplacent Valentin Duquenne depuis l'équipe U20 du club, le recrutement des Dragons de Rouen est pour le moment à l'arrêt alors que d'autres équipes comme Bordeaux, Mulhouse ou encore Grenoble et Angers ont déjà presque bouclé leurs effectifs. "Il fallait être vigilant et nous l'avons fait pour notre budget de cette année compte tenu des travaux de la patinoire. Nous sommes à l'équilibre, maintenant on va voir les décisions qui seront prises pour la saison prochaine et s'adapter", déclare le président Thierry Chaix. L'anticipation et l'adaptation, deux valeurs qui restent cardinales pour des Dragons qui ne veulent prendre aucun risque.