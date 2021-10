Les titres de la presse du lundi 24 septembre

"Alors que le Président dévisse dans les sondages", LES VERTS DEFIENT HOLLANDE affirme LE FIGARO, puisque "le parti écologiste s'est prononcé contre le traité budgétaire européen".



PS-VERTS. Là, çA SE COMPLIQUE VRAIMENT reconnaît AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN, pour qui "la majorité plurielle est à l'épreuve".



Pour LIBERATION, le QATAR lance une OPA SUR LA BANLIEUE.



CONTRE L'AUSTERITE. LE NON MONTE écrit L'HUMANITE. "Le traité européen passe de plus en plus mal à gauche. Le conseil fédéral d'Europe Ecologie-les Verts s'est prononcé à une large majorité contre la ratification", note le quotidien communiste.



LA CROIX partage sa Une entre les IRRADIES D'EPINAL et y voit LA NEGLIGENCE EN PROCES - rappelant que "de 2001 à 2006, environ 400 personnes ont été victimes d'erreurs dans le maniement des appareils de radiothéraphie" - et la FAMILLE, avec LE PLAIDOYER DE BENOÎT XVI.



En matière de BUDGET, LES ECHOS donne LE DETAIL DES VINGT HAUSSES D'IMPOT, précisant que "les ménages aisés et les grandes entreprises sont ciblés".



Pour 20 MINUTES, en TUNISIE, il y a UNE DEMOCRATIE A INVENTER.



METRO partage également sa Une entre les médicaments GENERIQUES, LA PILULE PASSE, et DES FRANçAIS (qui) PERISSENT DANS L'HIMALAYA.



Enfin en sports, L'EQUIPE constate que L'OM FAIT CAVALIER SEUL en tête de la Ligue 1 de football après sa sixième victoire d'affilée face à Evian-TG (1-0).