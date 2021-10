Orne. Un motard contrôlé à 215 km/h sur une route limitée à 80 !

Mardi 19 mai, sur le réseau secondaire de l'Orne, deux gendarmes de la brigade motorisée d'Argentan ont entendu une moto arriver à très vive allure. Leur appareil de mesure s'est affolé et a confirmé que le pilote circulait à la vitesse de 215 km/h sur une portion limitée à 80 km/h. Le pilote trop pressé a vu son permis de conduire retiré sur le champ et sa moto placée en fourrière dans l'attente d'un jugement. En plus de l'amende, elle pourrait faire l'objet d'une saisie définitive...