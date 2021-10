Votre horoscope signe par signe du lundi 25 mai

BELIER

Le moral est en hausse avec un sourire à toutes épreuves, voici la tendance de votre journée, cher Bélier.

TAUREAU

Même si votre vitalité vous permettra d'affronter des petits coups de fatigue, faites des pauses, sinon, vous risquerez de flancher.

GEMEAUX

Vous passez l'éponge sur une vieille querelle avec un ami. Vous pardonnez, mais vous n'oubliez pas. Il n'a plus qu'à bien se tenir.

CANCER

Vous faites preuve d'une attitude et d'un comportement nerveux avec vos proches. Temporisez, et évitez les rapports de force qui peuvent arriver.

LION

Dans la journée vous n'échapperez pas à des petits moments de stress. L'important c'est de réussir à vous relaxer.

VIERGE

Un de vos amis a besoin de vos lumières pour prendre une grande décision. Vous êtes toujours disponible s'il faut rendre service à un ami proche.

BALANCE

Si l'on n'est pas d'accord avec vous, ça peut clasher, surtout si vos proches ont la fâcheuse manie de vous contredire. Vous vous énervez facilement.

SCORPION

Il y a de l'ambiance en famille, entre éclats de voix et éclats de rire, on peut dire que vous ne vous ennuierez pas ! Et ça vous plaît !

SAGITTAIRE

Vous ne demandez qu'une chose, que vos amis prennent de vos nouvelles. Aujourd'hui, la vie relationnelle est mouvementée dans le bon sens.

CAPRICORNE

Tout se passe super bien en famille, ça vous rend joyeux, aujourd'hui vous avez qu'une envie, profitez de tous ceux que vous aimez !

VERSEAU

Préoccupé par votre condition physique, vous revisiterez votre armoire à pharmacie pour y chercher des compléments vitaminés.

POISSONS

Vous vous sentez irritable, et vos tensions intérieures vous démoralisent ! Restez positif, changez-vous les idées.