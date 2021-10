[Reportage] Caen. Plus de 500 tests en une semaine au drive du Zénith

"On va me mettre un coton dans le nez", annonce, sûr de lui, le petit garçon. Marin, âgé de 4 ans, s'apprête à se faire dépister du Covid-19 avec sa petite sœur et ses parents. "Les enfants sont fiévreux depuis ce week-end" explique la maman. Toute la famille, munie d'une ordonnance, a donc pris place dans la voiture pour rejoindre le parking, à l'arrière du Zénith de Caen, où est ouvert depuis lundi 11 mai un point de prélèvement en "drive".

Reportage - Le drive test du Zénith ne désemplit pas

Se faire tester,

"un devoir de citoyen"

En une semaine, plus de 500 personnes ont passé cette "épreuve" : un écouvillon dans chaque narine, "pas douloureux, mais pas du tout agréable", commente Jean-Marc, au volant d'une autre voiture, "mais je fais mon devoir de citoyen". Ceux qui défilent sont envoyés par leur médecin, car l'ordonnance est impérative. Ils ont été en contact avec un malade ou présentent des symptômes (toux, fièvre, perte de goût...), comme Thierry : "Déconfinement ne veut pas dire relâchement. Je préfèrerais aller au drive du McDo, mais bon !" A ses côtés sa compagne, Catherine, asymptomatique mais qui vient passer le test "par précaution". Ils n'ont pas hésité : "Il faut protéger les autres et se protéger soi." Le résultat arrivera dans les 24 à 48 h.

Un écouvillon est placé dans chaque narine.

"C'est assez surprenant, il y a en permanence une file de 8 à 10 voitures", constate Sébastien Barbier, président de l'association Urgence Infirmiers 14 qui a ouvert ce drive à la demande de l'Agence régionale de santé. Prévu pour quinze jours, il pourrait perdurer au-delà en raison de la fréquentation. "On a déjà préparé le planning pour les troisième et quatrième semaines."

Sébastien Barbier, président de l'Association Urgence Infirmières 14, est surpris de la fréquentation de cette première semaine.