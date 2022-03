Coutances. Du cinéma virtuel avec le Long-courT

Le cinéma d'art et essai le Long-courT à Coutances reste fermé au public à cause du coronavirus, mais propose des séances de cinéma en ligne, depuis chez soi, via la plateforme de la 25e heure. En gardant la main sur la programmation, elle propose aussi aux spectateurs d'échanger à la fin de la séance avec réalisateurs, acteurs ou scénaristes. Après un premier essai le 6 mai avec le film "Papicha" suivi d'une rencontre, virtuelle toujours, avec l'actrice Lyna Khoudri, le cinéma renouvelle l'opération avec cinq nouveaux films, réservés aux habitants qui résident à moins de quarante kilomètres de l'établissement selon leur page Facebook.

Les films programmés

Mercredi 20 mai à 20h, "Ceux qui travaillent", séance suivie de la rencontre avec le réalisateur Antoine Russbach et le scénariste Emmanuel Marre ; Jeudi 21 mai à 20h15, "16 levers de soleil", séance suivie de la rencontre avec le réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff ; Mercredi 27 mai à 20h30, "Amare Amaro", séance suivie de la rencontre avec le réalisateur Julien Paolini et de l'acteur Syrus Shahidi ; Vendredi 29 mai à 20h15, "En Politica", séance suivie de la rencontre avec la réalisatrice Penda Houzangbe et le réalisateur Jean-Gabriel Tregoat ; Dimanche 31 mai à 20h15, "Les Grands Voisins, la cité rêvée", suivi de la rencontre avec le réalisateur Bastien Simon.