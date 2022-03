[Replay]. Vianney en direct sur Tendance Ouest

Disons-le sans ambages, Vianney est le "chouchou" de Tendance Ouest. Au fil des ans, il est devenu un ami de la famille de la radio normande. Une famille nombreuse, certes, mais dans laquelle cet artiste à part tient une place très particulière. En juin 2014, lorsque le jeune chanteur de 22 ans foule la grande scène du Tendance Live de Granville devant 20 000 personnes, il est totalement inconnu, ou presque, du public. Et pourtant, tout de suite, ses mots qui claquent, sa manière si particulière de jouer de la guitare et sa présence sur scène retiennent l'attention. Quelque chose s'est passé ce jour là pour ceux qui était au bord de la mer et qui découvrait "Je te déteste" en live. On s'est dit que ce sourire sous des cheveux ébouriffés -souvent-, portant chemise blanche et "fameux" mocassins à glands des débuts, avait quelque chose à dire. L'auteur, compositeur, interprète possède le talent, la maîtrise, la générosité et la profondeur de ceux qui laissent une trace, loin des paillettes éphémères de quelques starlettes en goguette.

"N'attendons pas"

Le jeudi 7 mai 2020, après un an de silence "relatif", Vianney a présenté un nouveau single "N'attendons pas". Un titre à son image, fidèle à sa ligne artistique exigeante et sobre. Le succès, en salle comme dans les bacs, ne l'a pas enivré. Il n'a pas convié les musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France -par ailleurs, excellents- ni le banc et l'arrière banc des plus grands musiciens de la planète pour son "retour". Une guitare, une voix, presque rien... L'essentiel, des mots à chanter. Des mots à nous chanter, des mots et une mélodie qui vont là, droit au cœur.

Replay de l'intervention de Vianney en direct, jeudi 14 mai, dans "Normandie Matin" avec Charles :