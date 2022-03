Rouen. Visière, gel, autocollant : Clic et copie a adapté son offre au déconfinement

Avec le déconfinement le lundi 11 mai, de nombreux magasins ont rouvert leurs portes dans des conditions particulières. Pas question de rentrer dans une boutique comme si le coronavirus avait disparu et comme s'il n'y avait plus de risque. De nombreuses mesures sanitaires doivent être respectées, par les vendeurs ou les clients.

Chiffre d'affaires à zéro

Valérie Deruelle est à la tête de la société Clic et copie à Rouen, dont la boutique est installée à quelques pas de la cathédrale, sur la place de la Haute vieille tour. Ses services de reprographie et d'impression numérique ont été fortement touchés par le confinement avec un chiffre d'affaires de zéro euro. "Je suis restée en contact avec les clients pendant le confinement, j'ai déménagé mon ordinateur à domicile", raconte-t-elle.

La cheffe d'entreprise n'est pas restée inactive, tant sur le plan personnel que professionnel : "J'en ai profité pour me former." Mais des inquiétudes sont là : "On se demande comment on va payer les charges fixes alors il a fallu s'arranger avec les fournisseurs, le propriétaire du local."

Valérie Deruelle a donc eu l'idée de proposer de nouveaux produits : visières en PVC, masques réutilisables, gel hydroalcoolique ou encore marquages au sol avec de grands autocollants. "C'est ce qui peut faire comprendre aux gens que l'on est en déconfinement, mais que l'on ne fait pas encore ce qu'on veut", explique la gérante qui propose toujours ses produits habituels.

Des retombées rapides

"Beaucoup de mes clients sont des bars, restaurants et hôtels et ils ne sont pas encore rouverts. C'est pourquoi j'ai réfléchi à ma réouverture et ce que je pouvais proposer comme activité." Elle a donc pris le problème en main, imprimé des centaines de tracts pour faire connaître ses produits puis les a distribués, dans tous les commerces aux alentours. "Ça m'a fait du sport, j'ai pas mal marché", rigole-t-elle.

Valérie Deruelle a eu des retombées assez rapides, avec de premières livraisons chez des clients. Pour sa réouverture, le lundi 11 mai, "quatre clients attendaient déjà devant la boutique", souligne-t-elle.

• Écoutez le podcast de la Normandie se relève :