Alençon. Les marchés reprennent, d'abord avec celui de Perseigne

Voilà deux mois qu'aucun marché n'avait pu se tenir à Alençon. Ils avaient été interdits au niveau national, sans qu'aucune dérogation n'ait été accordée localement. Mardi 12 mai, au lendemain du début du déconfinement, le premier marché alençonnais à être réorganisé dans la ville était, distanciation oblige, avec des étals répartis sur toute la Place de la Paix dans le quartier populaire de Perseigne, où, outre l'aspect commercial, il tient aussi un rôle social important, véritable lieu de contact et de convivialité entre les habitants.

Les accès sont délimités par de la rubalise.

"On attendait ce moment avec impatience, ras-le-bol du confinement", avance une cliente à un étal. "Ça fait du bien de ressortir, le marché donne de la vie dans le quartier", témoigne un autre habitant. "C'est bien, il n'y a pas que de l'alimentaire", constate un troisième, entre fléchages, rubalise pour filtrer les accès, et des marchands un peu moins nombreux qu'habituellement. Mais les habitants du quartier en sont certains, "ça n'est que le premier mardi de reprise, ils seront plus nombreux la semaine prochaine !"