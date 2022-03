Covid-19. Aucun nouveau décès ce samedi 9 mai en Normandie

L'évolution de la situation sanitaire en Normandie reste encourageante, à quelques heures d'un déconfinement progressif.

Dans son bilan quotidien du samedi 9 mai, l'Agence régionale de santé de Normandie ne signale aucun nouveau décès à l'hôpital lié au Covid-19 dans les dernières 24 heures.

Des hospitalisations en baisse

Les hospitalisations sont toujours en baisse, avec 529 personnes en tout dans les établissements normands (-5,8 % en trois jours). Une baisse qui est encore plus marquée dans les services de réanimation, avec 58 cas (-13,4 % en trois jours).

Dans le détail, 160 personnes sont hospitalisées en Seine-Maritime, 149 dans le Calvados, 104 dans l'Eure, 62 dans l'Orne et 54 dans la Manche.

1 205 personnes sont retournées à domicile, guéries.

Depuis le 24 février, 3 976 personnes ont été testées positives au Covid-19, soit six nouveaux cas depuis le vendredi 8 mai. Un chiffre qui ne correspond pas cependant à la réalité de la circulation du virus sur la période, puisque les tests n'ont pas été systématiques.

L'Agence régionale de santé reste malgré tout prudente et rappelle que "pour réussir la levée progressive du confinement, il faut plus que jamais poursuivre nos efforts pour freiner l'épidémie et éviter une 2e vague épidémique. L'application scrupuleuse de l'ensemble des mesures barrières, le respect de la distanciation physique minimale d'un mètre et la réduction au maximum du nombre de nos contacts sont indispensables."