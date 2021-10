Insolite : un vrai tournoi médiéval à deux pas de Caen !

Au Château de Sainte Croix Grand Tonne, entre Caen et Bayeux, six chevaliers en armure du XVe siècle (35kg de ferraille !) vont s’affronter lors de Joutes dites "de plaisance", c'est-à-dire avec des lances en bois à embout cassable, et non avec des pointes en fer comme dans lors des combats à "outrance". Douze chevaliers vont également se mesurer lors de jeux de chasse et de guerre.

Afin de recréer l’ambiance d’un tournoi en 1512, un Héraut présentera les chevaliers. Un grand banquet avec de véritables recettes médiévales, et une taverne ravitailleront ces dames et messires le samedi soir et dimanche midi. De nombreuses animations thématiques auront lieu, dont le vernissage de l’exposition du peintre Ali Shamsi, "Chevaliers et Moyen-âge".

Pratique. Samedi 22 et dimanche 23 septembre, à Grand Tonne, au nord de Loucelles. Ouverture du château à 12h, début du tournoi samedi (15h45) et dimanche (14h). Tarif : dès 12€. Tél. 02.31.27.14.14.