Arrêt de la Ligue 1: Lyon annonce deux actions en justice

"Nous avons beaucoup hésité à le faire. Le conseil d'administration d'OL Groupe a pris la décision ce matin (jeudi) de déposer deux recours", a-t-il confié sur la chaîne l'Equipe.

"L'argent n'est pas le souci majeur de l'OL. Nous avons fait en sorte de demander une possible reprise de l'activité. La décision du ministre des Sports est basée sur une date du 3 août qui n'existe pas à l'UEFA. On peut examiner en détail avec le Premier ministre et le ministre de la Santé le protocole sanitaire validé par tous les pays européens et voir s'il y a une possibilité de reprise", a précisé le patron de l'Olympique lyonnais.

"Le second recours porte sur les modalités d'arrêt du championnat et le mode de calcul du classement (après la 28e journée)", a-t-il ajouté.

L'OL est classé 7e du championnat et pourrait ne pas participer à une coupe d'Europe la saison prochaine sauf s'il venait à gagner la coupe de la Ligue pour laquelle il doit jouer la finale contre le PSG, voire gagner la Ligue des Champions (Lyon a gagné son 8e de finale aller contre la Juventus, le retour pourrait se disputer le 8 août).

"Le football français n'est pas sûr de se remettre de cet arrêt prématuré", a par ailleurs estimé Jean-Michel Aulas. "Car rien de méritait que l'on prenne une décision pareille".