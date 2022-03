Musique. Le 47 Ter présente un nouvel extrait de l'album L'Adresse

Tout auréolé d'un premier disque d'or, le groupe 47 Ter vient de dévoiler le clip de On avait dit, le quatrième extrait de leur opus intitulé L'Adresse.

Une fois de plus, dans ce clip, Pierre-Paul, Blaise et Lopez dévoilent une nouvelle facette de leur influence. Le titre On avait dit est teinté de disco et son clip n'est pas sans rappeler les ambiances pattes d'eph' des années 80. Le trio, en chemise d'une époque révolue, parvient à ne pas se prendre au sérieux et son public adore !