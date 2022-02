Musique. Les rappeurs du 47 Ter s'engagent pour les sans-abri

Durant cette période de pandémie et de confinement, les sans-abri sont plus que jamais une population à risque face au coronavirus. Alors que leur album L'Adresse est disque d'or, le 47 Ter vient de lancer une ligne de vêtements, dont les recettes iront à la Fondation Abbé Pierre.

T-shirts et sweats à capuche roses ou bleus, Pierre-Paul, Lopez et Blaise jouent les mannequins pour présenter ces produits, qu'il est possible d'acheter sur la boutique officielle du groupe.