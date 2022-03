Coronavirus : vos questions, nos réponses. Le 11 mai, un employeur peut-il refuser la poursuite du télétravail ?

Question : est-ce qu'à partir de lundi 11 mai, mon employeur peut refuser la poursuite de mon télétravail ?

Réponse : non, si ce retour n'est pas justifié, il ne peut pas imposer ce retour. Il le peut uniquement s'il ne peut pas faire autrement ou s'il démontre que le télétravail cause un trouble objectif à l'entreprise. Cela peut être parce que le travail ne peut pas se dérouler à distance, ou que le télétravail par le passé n'était pas satisfaisant, ou pas suffisant pour accomplir l'intégralité des tâches. En cas de retour au bureau, l'employeur doit bien motiver cette reprise et avoir pris toutes les mesures de prévention des risques liés au Covid-19, ou alors le salarié peut exercer son droit de retrait.