Question : les cars Macron vont-ils circuler à nouveau dès lundi 11 mai ?

Réponse : non. Depuis le 17 mars, ces activités sont à l'arrêt, plus aucun car ne circule. Une reprise dès le début du déconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Pour rappel, les déplacements ne seront alors autorisés, que dans un rayon de 100 km autour de chez vous, et il faudra un "motif impérieux familial ou professionnel" pour voyager plus loin...