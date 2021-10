Sony dévoile la PS3 Slim

Juste après la nouvelle Wii U de Nintendo... la nouvelle PS3 de Sony...

Vive la rentrée !

Sony a dévoilé sa console new look lors de l'ouverture du Tokyo Game Show. LA PS3 est moitié moins lourde que la précédente et plus compacte.

Deux versions seront mises sur le marché : l'une avec 12 Go de mémoire flash avec la possibilité d'ajouter un disque dur externe. L'autre avec un disque dur de 500 Go qui sera vendue avec le jeu FIFA 13 (prix indicatif 299 euros).

La nouvelle PS3 sera disponible dans les magasins à partir du 28 septembre en France.