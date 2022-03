[Podcast] Coaching. #32 Course à pied ou marche rapide, c'est tout bon !

Tendance Ouest vous accompagne au quotidien dans votre confinement avec un mot d'ordre : vous donner les bons tuyaux pour continuer à avoir une activité physique essentielle tout en restant à la maison. Ce mardi 5 mai, place à une session en extérieur avec Fabio Martins, préparateur physique au club de football de Granville, dans la Manche. On met les baskets et on sort pour de la marche rapide ou de la course à pied, la base essentielle, pour débutants ou confirmés !