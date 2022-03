En questions. Recherche à Caen : "Savoir qui a transmis le virus, à qui et quand"

Où et quand le Covid-19 est-il apparu ? Comment a-t-il circulé ? A-t-il évolué ? En Normandie, le projet DisCoVer vient d'obtenir un financement de l'Agence nationale de la recherche. Meriadeg Le Gouil, chercheur à l'université de Caen, virologue et écologue au CHU, en est à la tête.

Certains cherchent en France à identifier le patient 0, celui par qui le virus est entré sur le territoire national. Vous, vos recherches se concentrent bien en amont ?

"Oui. Dans ce projet interdisciplinaire, nous essayons de comprendre comment ce virus a pu naître. Nos recherches se concentrent d'abord sur la faune sauvage."

La chauve-souris est-elle le coupable idéal ?

"On parle beaucoup de la chauve-souris, c'est vrai. Il faut se rappeler qu'il y a plus de 1 400 espèces ! Nous allons regarder si l'une d'entre elles, à l'origine, n'est pas porteuse et aurait pu, par évolution, transmettre le virus à d'autres animaux."

De quels moyens disposez-vous pour "enquêter" ?

"Des projets de recherche sont mis en place à l'international, avec de nombreux spécialistes de différents domaines, de la virologie à l'écologie, en passant par la médecine. Une des premières choses à faire, c'est de détecter le virus chez les animaux sauvages et de comprendre son génome, de le séquencer entièrement puis de voir l'évolution et la relation de parenté entre les différents virus."

Vous ne disposez d'aucune certitude à ce jour ?

"Nous connaissons déjà une grande diversité de virus proche, notamment chez certaines espèces de chauve-souris. Le but du jeu, c'est d'en décrypter toute la diversité pour être capable de savoir qui a transmis le virus, à qui et quand."

En quoi est-ce utile de le comprendre ?

"Comprendre comment les maladies nouvelles arrivent permet d'essayer de mieux les anticiper."