Votre horoscope signe par signe du vendredi 8 mai

BELIER

Canaliser vos sentiments devrait vous servir à plusieurs reprises dans le courant de cette journée où votre esprit à tendance à tourner comme un moulin ! Ainsi, vous pourrez communiquer bien plus facilement.

TAUREAU

La forme est meilleure. Mais pour celles et ceux qui décideront à faire du sport d’intérieur , ne négligez pas l'échauffement

GEMEAUX

Quelques tensions persistent avec un membre de votre famille, mais vous déciderez de faire une trêve. Cela aura le mérite de ne pas envenimer les choses

CANCER

Vous avez une pêche d'enfer, Vous bénéficiez de véritables facultés pour vous régénérer et pour passer d'une situation négative à une situation positive. Vous forcerez l'admiration de votre entourage.

LION

La journée se déroulera parfaitement bien au niveau relationnel, car vous serez zen et à l'écoute de vos proches. Une belle harmonie régnera en famille.

VIERGE

Eh bien, amis Vierge ! On ne vous reconnaît pas aujourd'hui. Vous pensez enfin un peu à vous, à votre corps et à votre forme. Vous avez envie de vous reprendre en main et c'est une excellente idée.

BALANCE

En couple, les relations sont solides et vous vous sentez rassuré. Et comme c'est indispensable à votre équilibre, cela vous donne des ailes

SCORPION

Ce n'est pas souvent, mais vous avez un moral de roc. Vous avez envie que tout avance encore plus vite. Méfiez-vous cependant de votre hyperactivité actuelle

SAGITTAIRE

Les problèmes récents avec certains membres de votre famille s'estomperont momentanément. C'est donc à vous de saisir cette opportunité pour faire passer vos messages en douceur

CAPRICORNE

Vous bénéficiez d'une énergie à couper le souffle, Une grande majorité d'entre vous seront prêts à déplacer des montagnes, et certains le feront à leur façon

VERSEAU

Vous ne prendrez rien à la légère, et côté coeur, cela pourrait être un peu pesant pour votre partenaire. vous le solliciterez pour avoir des réponses sur des sujets importants, et il ne sera peut-être pas d'humeur pour vous répondre

POISSONS

Mordez sur votre chique et ne faites pas de remarques sur la façon d'agir ou de penser de vos proches, encouragez-les. Ils vous en seront reconnaissants.