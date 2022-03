Dans la tempête coronavirus, le foot français sans cap clair

De la suspension du championnat, mi-mars, à son arrêt définitif, acté jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP) --après deux jours de flottement ayant suivi les annonces du gouvernement--, les propositions, parfois curieuses, sur le format d'une hypothétique reprise et les passes d'armes entre dirigeants de clubs par médias interposés se sont succédées.

Un climat pesant que de nombreux acteurs du championnat n'ont cessé de regretter, épinglant l'ambiance de "cour d'école" régnant au cours des discussions ou encore les "guéguerres des uns et des autres".

"Le football professionnel n'en ressort pas grandi", a constaté la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour jeudi au moment d'annoncer la fin de l'exercice 2019-2020.

"On est dans un milieu où il y a beaucoup de testostérone, beaucoup d'idées, de tensions sportives. Il y a pu avoir des moments un peu tendus", a-t-elle regretté.

Passes d'armes

Les moments tendus en question ? Innombrables.

Dès la mi-mars, la sortie du président de Lyon Jean-Michel Aulas sur l'opportunité d'une "saison blanche", sans champion, a enflammé le foot français, son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud dénonçant "l'obscénité (d'une) proposition opportuniste".

Quelques semaines après, c'est le mode de calcul du classement final en cas d'arrêt du championnat qui a cristallisé les débats.

Dans les journaux ont alors fleuri des propositions de dirigeants, au moyen de méthodes de calcul savantes censées assurer l'équité sportive. Mais dont l'issue, curieusement, est souvent apparu favorable à ceux qui la proposaient. "C'est le concours Lépine des propositions", s'est insurgé un président de Ligue 1. "Chacun prêche pour sa chapelle".

Et en toile de fond, chaque fin semaine ou presque, la réunion téléphonique du Bureau de la LFP, qui regroupe toutes les familles du foot et plusieurs dirigeants de clubs, ont donné lieu à des passes d'armes enlevées, où parfois le ton est monté.

A plusieurs reprises, le président de la Fédération française Noël Le Graët y a pris la parole pour taper du poing sur la table.

"Il faut remettre un peu d'ordre. C'est compliqué d'avoir trop de gens qui s'expriment de façon différente sur les mêmes sujets. (...) La Ligue doit être forte. Elle se fragilise presque toute seule, tout le temps", s'insurgeait-il dans un entretien à L'Equipe, alors qu'en parallèle des réunions de la LFP, certains présidents de clubs ont pris l'initiative de discuter entre eux, dans ce qu'ils ont appellé une "cellule de crise".

Gouvernance

La Ligue, elle, a fait le choix de la discrétion. A l'opposé de son homologue allemande, dont le président Christian Seifert donnait la position via de régulières déclarations publiques, la LFP a travaillé "dans l'ombre".

Et s'est même retrouvée en dehors de la délégation de présidents de clubs amenée à discuter avec Canal+ sur le paiement des droits TV.

"L'exécutif (de la Ligue) est à la ramasse. Comment peut-il accepter de ne pas être invité à une réunion pour parler des droits télé qui le concernent ?" regrettait alors un dirigeant de club.

"On a été silencieux parce qu'on travaillait", martèle son directeur général exécutif Didier Quillot, Nathalie Boy de la Tour concédant elle qu'il y a "des enseignements à tirer de cette crise".

Tout particulièrement visée, la gouvernance de la Ligue, actuellement répartie entre ses deux dirigeants. "Je pense que la gouvernance de la Ligue a vécu avec cette crise", a tonné Aulas dans un entretien à l'AFP et au journal régional Le Progrès, exhortant même Noël Le Graët à "en tire(r) les conséquences".

Le dossier de la réforme de la gouvernance de la LFP devait être celui de 2020, dernière année de mandat des dirigeants. Il a été, pour le moment, retardé par la crise.

"Un Conseil d'administration, un Bureau, deux syndicats de clubs, des collèges de L1 et de L2, des syndicats d'entraîneurs et de joueurs… C'est compliqué, même si la LFP est la maison de tout le monde", a développé Didier Quillot sur RTL. "On gagnerait à être plus compact".

De nouvelles discussions houleuses en perspective.